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У Києві засвітили вогні на головній ялинці

У Києві засвітили вогні на головній ялинці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни, передає кореспондент УНН.

У церемонії офіційного відкриття головної ялинки країни традиційно взяли участь дружина Президента України Марина Порошенко, міський голова Києва Віталій Кличко та Святий Миколай.

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Наразі на Софійській площі зібралося багато людей, які прийшли подивитися на новорічну ялинку, а також на святковий концерт.

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Зазначимо, що під час церемонії урочистого засвічення вогнів на головній ялинці країни 19 грудня на Софійській площі у столиці будуть посилені заходи безпеки, зокрема, встановлені металошукачі.

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