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Рекорд із бенгальськими вогнями хочуть встановити у Києві на Миколая

Рекорд із бенгальськими вогнями хочуть встановити у Києві на Миколая

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Печерському районі столиці завтра о 18:00 відбудеться урочисте відкриття Святкового Містечка, а о 19:00 планують встановити новий рекорд України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Печерської РДА.

У РДА повідомили, що близько 500 відвідувачів заходу разом з організаторами влаштують яскравий флешмоб. Організатори планують запалити бенгальські вогні, а потім одночасно запустити пневмохлопушки.

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“Вже другий рік поспіль Печерська райдержадміністрація разом з громадськими діячами встановлюють різноманітні Рекорди України під час проведення святкових заходів. Тому, День Святого Миколая ми також не могли обійти. Щоб свято було дійсно незабутнім і наповненим яскравими емоціями, ми вирішили в День Святого Миколая організувати масштабний флешмоб із запаленням бенгальських вогнів та одночасним запуском пневмохлопушок”, — повідомив голова Печерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук.

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