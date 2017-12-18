Рекорд із бенгальськими вогнями хочуть встановити у Києві на Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Печерському районі столиці завтра о 18:00 відбудеться урочисте відкриття Святкового Містечка, а о 19:00 планують встановити новий рекорд України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Печерської РДА.
У РДА повідомили, що близько 500 відвідувачів заходу разом з організаторами влаштують яскравий флешмоб. Організатори планують запалити бенгальські вогні, а потім одночасно запустити пневмохлопушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рік Японії в Україні урочисто завершиться ЗD-шоу на Софійській площі
“Вже другий рік поспіль Печерська райдержадміністрація разом з громадськими діячами встановлюють різноманітні Рекорди України під час проведення святкових заходів. Тому, День Святого Миколая ми також не могли обійти. Щоб свято було дійсно незабутнім і наповненим яскравими емоціями, ми вирішили в День Святого Миколая організувати масштабний флешмоб із запаленням бенгальських вогнів та одночасним запуском пневмохлопушок”, — повідомив голова Печерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На головній ялинці країни з'являться звірі Марії Примаченко