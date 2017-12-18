Рекорд с бенгальскими огнями хотят установить в Киеве на Николая

В РГА сообщили, что около 500 посетителей мероприятия вместе с организаторами устроят яркий флешмоб. Организаторы планируют зажечь бенгальские огни, а затем одновременно запустить пневмохлопушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади

"Уже второй год подряд Печерская райгосадминистрация вместе с общественными деятелями устанавливают различные Рекорды Украины во время проведения праздничных мероприятий. Поэтому, День Святого Николая мы также не могли обойти. Чтобы праздник был действительно незабываемым и наполненным яркими эмоциями, мы решили в День Святого Николая организовать масштабный флешмоб с воспалением бенгальских огней и одновременным запуском пневмохлопушек", - сообщил глава Печерской райгосадминистрации Сергей Мартынчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко