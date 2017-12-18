Рекорд с бенгальскими огнями хотят установить в Киеве на Николая

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78388 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92186 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94738 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110865 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101490 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105077 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112071 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117148 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122952 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134570 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рекорд с бенгальскими огнями хотят установить в Киеве на Николая

Рекорд с бенгальскими огнями хотят установить в Киеве на Николая

Киев  •  УНН

 • 14237 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Печерском районе столицы завтра в 18:00 состоится торжественное открытие праздничного городка, а в 19:00 планируют установить новый рекорд Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Печерской РГА.

В РГА сообщили, что около 500 посетителей мероприятия вместе с организаторами устроят яркий флешмоб. Организаторы планируют зажечь бенгальские огни, а затем одновременно запустить пневмохлопушки.

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"Уже второй год подряд Печерская райгосадминистрация вместе с общественными деятелями устанавливают различные Рекорды Украины во время проведения праздничных мероприятий. Поэтому, День Святого Николая мы также не могли обойти. Чтобы праздник был действительно незабываемым и наполненным яркими эмоциями, мы решили в День Святого Николая организовать масштабный флешмоб с воспалением бенгальских огней и одновременным запуском пневмохлопушек", - сообщил глава Печерской райгосадминистрации Сергей Мартынчук.

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