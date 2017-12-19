В Киеве зажгли огни на главной елке

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 85518 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99589 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100351 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113162 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102274 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105385 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112306 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117178 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122983 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134620 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Киеве зажгли огни на главной елке

В Киеве зажгли огни на главной елке

Киев  •  УНН

 • 22982 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны, передает корреспондент УНН.

В церемонии официального открытия главной елки страны традиционно приняли участие супруга Президента Украины Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и Святой Николай.

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Сейчас на Софийской площади собралось много людей, которые пришли посмотреть на новогоднюю елку, а также на праздничный концерт.

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Отметим, что во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке страны 19 декабря на Софийской площади в столице будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели.

Украинские Национальные Новости

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