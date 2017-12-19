В Киеве зажгли огни на главной елке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны, передает корреспондент УНН.
В церемонии официального открытия главной елки страны традиционно приняли участие супруга Президента Украины Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и Святой Николай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко
Сейчас на Софийской площади собралось много людей, которые пришли посмотреть на новогоднюю елку, а также на праздничный концерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади
Отметим, что во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке страны 19 декабря на Софийской площади в столице будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели.