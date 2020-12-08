Из-за вспышки неизвестной болезни в Индии уже госпитализировали более 450 человек

За выходные сотни людей в Элуру, городе в южном штате, потеряли сознание и почувствовали приступы судорог и тошноту, а у некоторых, по сообщениям, изо рта шла пена.

У 45-летнего мужчины, госпитализированного с этими симптомами, случился сердечный приступ, он умер.

Ранее УНН сообщал, что в Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни.

Сотрудник районной службы наблюдения Долла Джоши Рой сообщил, что в больницу были доставлены 455 человек, а 200 из них с тех пор были выписаны. В понедельник главный министр штата Андхра-Прадеш, Джаганмохан Редди, посетил пациентов в больнице.

Загадочная вспышка увеличила нагрузку на систему здравоохранения в Андхра-Прадеш, одном из штатов, где больше всего пострадавших от коронавируса — около 800 тысяч активных случаев.

Специалисты Всеиндийского института медицинских наук приехали в штат для проведения расследования. Рой сказал, что проводятся тесты, чтобы попытаться определить причину заболевания, в том числе изучить возможное загрязнение пищи или воды или отравления воздушно-капельным путем. Некоторые из тех, кто потерял сознание, жаловались на горящие глаза.

Рой сообщил: “Врачи-специалисты все еще работают над тем, чтобы выяснить причину этой болезни, и мы ждем результатов из лабораторий. Это может быть пищевое или водяное или воздушно-капельным путем, или какое-то другое заболевание. Но мы знаем, что это было очень локально, все пострадавшие люди жили в одном городе”.

Он добавил: “Мы проверили всех на COVID-19, и результат оказался отрицательным, так что мы знаем, что это не так”.