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Из-за вспышки неизвестной болезни в Индии уже госпитализировали более 450 человек

Из-за вспышки неизвестной болезни в Индии уже госпитализировали более 450 человек

Киев  •  УНН

 • 16432 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Один человек умер и более 450 были госпитализированы с неизвестным заболеванием в индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

За выходные сотни людей в Элуру, городе в южном штате, потеряли сознание и почувствовали приступы судорог и тошноту, а у некоторых, по сообщениям, изо рта шла пена.

У 45-летнего мужчины, госпитализированного с этими симптомами, случился сердечный приступ, он умер.

Ранее УНН сообщал, что в Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни.

Сотрудник районной службы наблюдения Долла Джоши Рой сообщил, что в больницу были доставлены 455 человек, а 200 из них с тех пор были выписаны. В понедельник главный министр штата Андхра-Прадеш, Джаганмохан Редди, посетил пациентов в больнице.

Загадочная вспышка увеличила нагрузку на систему здравоохранения в Андхра-Прадеш, одном из штатов, где больше всего пострадавших от коронавируса — около 800 тысяч активных случаев.

Специалисты Всеиндийского института медицинских наук приехали в штат для проведения расследования. Рой сказал, что проводятся тесты, чтобы попытаться определить причину заболевания, в том числе изучить возможное загрязнение пищи или воды или отравления воздушно-капельным путем. Некоторые из тех, кто потерял сознание, жаловались на горящие глаза.

Рой сообщил: “Врачи-специалисты все еще работают над тем, чтобы выяснить причину этой болезни, и мы ждем результатов из лабораторий. Это может быть пищевое или водяное или воздушно-капельным путем, или какое-то другое заболевание. Но мы знаем, что это было очень локально, все пострадавшие люди жили в одном городе”.

Он добавил: “Мы проверили всех на COVID-19, и результат оказался отрицательным, так что мы знаем, что это не так”.

В начале мая УНН сообщал, что в нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также выявляют коронавирус.

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