Через спалах невідомої хвороби в Індії вже госпіталізували понад 450 людей

За вихідні сотні людей в Елуру, місті в південному штаті, знепритомніли і відчули напади судом і нудоту, а у деяких, за повідомленнями, з рота йшла піна.

У 45-річного чоловіка, госпіталізованого з цими симптомами, стався серцевий напад, він помер.

Раніше УНН повідомляв, що в Індії госпіталізували понад 300 людей через невідому хворобу.

Співробітник районної служби спостереження Долла Джоші Рой повідомив, що в лікарню було доставлено 455 осіб, а 200 з них з тих пір були виписані. У понеділок головний міністр штату Андхра-Прадеш, Джаганмохан Редді, відвідав пацієнтів в лікарні.

Загадковий спалах збільшив навантаження на систему охорони здоров’я в Андхра-Прадеш, одному з штатів, де найбільше постраждалих від коронавірусу — близько 800 тисяч активних випадків.

Фахівці Всеіндійського інституту медичних наук приїхали в штат для проведення розслідування. Рой сказав, що проводяться тести, щоб спробувати визначити причину захворювання, в тому числі вивчити можливе забруднення їжі або води або отруєння повітряно-крапельним шляхом. Деякі з тих, хто втратив свідомість, скаржилися на палаючі очі.

Рой повідомив: “Лікарі-фахівці все ще працюють над тим, щоб з’ясувати причину цієї хвороби, і ми чекаємо результатів з лабораторій. Це може бути харчове або водяне, або повітряно-крапельне, або якесь інше захворювання. Але ми знаємо, що це було дуже локально, всі постраждалі люди жили в одному місті”.

Він додав: “Ми перевірили всіх на COVID-19, і результат виявився негативним, так що ми знаємо, що це не так”.

На початку травня УНН повідомляв, що в кількох європейських країнах зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус.