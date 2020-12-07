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В Індії госпіталізували понад 300 людей через невідому хворобу

В Індії госпіталізували понад 300 людей через невідому хворобу

Київ • УНН

 • 20138 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Один житель південного міста Елуру (штат Андхра-Прадеш, Індія) помер від невідомої хвороби, ще 315 громадян були госпіталізовані з симптомами того ж недіагностованого захворювання. Про це в понеділок повідомляє газета The Hindu, передає УНН.

Жителі з симптомами невідомої хвороби стали надходити в лікарні в суботу, і до вечора неділі їх число досягло 315. Серед госпіталізованих є 46 дітей і 70 жінок.

За даними медиків, у хворих спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії. У більшості стан залишається стабільним. Результати тестів на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними.

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“Збудник хвороби не виявлено. Зразки води, продуктів харчування і крові хворих відправлені для аналізу в лабораторію судово-медичної експертизи”, — завили представники місцевих органів охорони здоров’я. Не виключено, додали вони, що сталося масове зараження в результаті забруднення повітря або через вживання недоброякісних продуктів.

На початку травня УНН повідомляв, що в кількох європейських країнах зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус.

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