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В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш, Индия) умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindu, передает УНН.

Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, и к вечеру воскресенья их число достигло 315. Среди госпитализированных есть 46 детей и 70 женщин.

По данным медиков, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. В большинстве состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

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“Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы”, — завили представители местных органов здравоохранения. Не исключено, добавили они, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

В начале мая УНН сообщал, что в нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.

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