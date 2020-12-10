Из-за "сложной жизнь": в кафе в Одессе мужчина пригрозил взорвать гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одессе мужчина угрожал администрации кафе взорвать гранату. Правонарушитель был задержан, а информация о взрывном устройстве была ложной. Мужчина объяснил свой поступок "сложной жизнью". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Была введена специальная полицейская операция "Гром". После нескольких минут переговоров с мужчиной он был задержан.
"Предоставленная гражданином информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь", - отмечается в сообщении.
По данному факту полицейские начали производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, львовянина, который с гранатой напал на магазин в селе Городок во Львовской области, взяли под стражу.