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Через "складне життя": у кафе в Одесі чоловік пригрозив підірвати гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Одесі чоловік погрожував адміністрації кафе підірвати гранату. Правопорушника було затримано, а інформація про вибуховий пристрій була неправдивою. Чоловік пояснив свій вчинок "складним життям". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

“Правопорушник, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і став вимагати викликати поліцію”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події негайно прибули правоохоронці. В дію була введена спеціальна поліцейська операція “Грім”. Після кількахвилинних перемовин з чоловіком його було затримано.

“Надана громадянином інформація про вибуховий пристрій була неправдивою. Зі слів чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнуло складне життя”, — зазначається в повідомленні.

За цим фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, львів’янина, який з гранатою напав на магазин в селі Суховоля, що на Львівщині, взяли під варту

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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