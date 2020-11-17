Чоловіка, що напав з гранатою на магазин на Львівщині, взяли під варту

“За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 42-річному львів’янину за розбійний напад на магазин у с.Суховоля, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.187 КК України (розбій)”, — пише видання.

Так, було встановлено, що у неділю, 15 листопада цього року, в магазині “Продукти” у с.Суховоля чоловік, погрожуючи предметом, схожим на гранату, відкрито заволодів грошима в сумі 1500 грн та мобільним телефоном.

Після скоєного, фігурант втік з місця злочину, однак у той же день його по гарячих слідах затримали у порядку ст. 208 КПК України.

“Під час особистого огляду у підозрюваного вилучено: два корпуси гранати типу РГД-5 та два запали, мобільний телефон”, — йдеться у повідомленні.

Суд задоволив клопотання прокурорів і обрав фігурантові запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Авдіївці, що на Донеччині, орендари кінотеатру на другому поверсі будівлі виявли схрон боєприпасів.