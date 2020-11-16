У прифронтовій Авдіївці в будівлі кінотеатру виявили схрон боєприпасів

"…розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). У ході перевірки оперативної інформації, яка надійшла від орендарів кінотеатру в міста Авдіївка, на другому поверсі будівлі виявлено та вилучено схрон зброї», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у дерев’яних ящиках знаходилися три протитанкові міни, 2 РПГ, 13 ВОГ, міна 120 мм, 7 гранат, запали до них та пороховий заряд.

Так, частину боєприпасів, яка перебувала в неналежному стані, передано для утилізації піротехнічному підрозділу ДСНС, оскільки вони є небезпечними для життя та здоров’я оточуючих.

Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Луганщині співробітники СБУ виявили два схрони боєприпасів на дні змілілих водоймищ, що були ймовірно закладені у 2014-2015 роках.