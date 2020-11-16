В прифронтовой Авдеевке в здании кинотеатра обнаружили схрон боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Авдеевке, что в Донецкой области, арендатор кинотеатра на втором этаже здания обнаружат схрон боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"... расследуется уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в города Авдеевка, на втором этаже здания обнаружено и изъято схрон оружия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.
Так, часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передано для утилизации пиротехническому подразделению ГСЧС, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.
Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили два схрона боеприпасов на дне обмелевших водоемов, которые были вероятно заложены в 2014-2015 годах.