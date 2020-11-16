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В прифронтовой Авдеевке в здании кинотеатра обнаружили схрон боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 13855 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Авдеевке, что в Донецкой области, арендатор кинотеатра на втором этаже здания обнаружат схрон боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"... расследуется уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в города Авдеевка, на втором этаже здания обнаружено и изъято схрон оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.

Так, часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передано для утилизации пиротехническому подразделению ГСЧС, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили два схрона боеприпасов на дне обмелевших водоемов, которые были вероятно заложены в 2014-2015 годах.

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