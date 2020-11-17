Мужчину, напавшего с гранатой на магазин на Львовщине, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Львовянина, который с гранатой напал на магазин в с.Суховоля, что на Львовщине, взяли под стражу. Об этом сообщили 17 ноября "Гал-инфо" в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает УНН.
“При процессуальном руководстве Городецкой местной прокуратуры сообщено о подозрении 42-летнему львовянину за разбойное нападение на магазин в с. Суховоля, то есть за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.187 УК Украины (разбой)”, — пишет издание.
Так, было установлено, что в воскресенье, 15 ноября этого года, в магазине “Продукты” в с. Суховоля мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто завладел деньгами в сумме 1500 грн и мобильным телефоном.
После содеянного, фигурант скрылся с места преступления, однако в тот же день его по горячим следам задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
“Во время личного досмотра у подозреваемого изъято: два корпуса гранаты типа РГД-5 и два запала, мобильный телефон”, — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в Авдеевке, что в Донецкой области, арендаторы кинотеатра на втором этаже здания обнаружили схрон боеприпасов.