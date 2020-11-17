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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 30923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 56913 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 76505 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 87758 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97252 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113544 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114993 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Мужчину, напавшего с гранатой на магазин на Львовщине, взяли под стражу

Мужчину, напавшего с гранатой на магазин на Львовщине, взяли под стражу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Львовянина, который с гранатой напал на магазин в с.Суховоля, что на Львовщине, взяли под стражу. Об этом сообщили 17 ноября "Гал-инфо" в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает УНН.

“При процессуальном руководстве Городецкой местной прокуратуры сообщено о подозрении 42-летнему львовянину за разбойное нападение на магазин в с. Суховоля, то есть за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.187 УК Украины (разбой)”, — пишет издание.

Так, было установлено, что в воскресенье, 15 ноября этого года, в магазине “Продукты” в с. Суховоля мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто завладел деньгами в сумме 1500 грн и мобильным телефоном.

После содеянного, фигурант скрылся с места преступления, однако в тот же день его по горячим следам задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

“Во время личного досмотра у подозреваемого изъято: два корпуса гранаты типа РГД-5 и два запала, мобильный телефон”, — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Авдеевке, что в Донецкой области, арендаторы кинотеатра на втором этаже здания обнаружили схрон боеприпасов.

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