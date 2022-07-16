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Из-за российского ракетного удара по Днепру часть автобусов изменит схему движения

Из-за российского ракетного удара по Днепру часть автобусов изменит схему движения

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В результате российского ракетного удара по Днепру вносятся временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов №55, 75, 146а, 146Б и 156. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Департамента транспорта и инфраструктуры Днепра.

Детали

Как отмечается, новая временная схема движения сейчас находится в стадии разработки и будет опубликована после обеда 16 июля.

Соответственно, временно будут увеличены интервалы движения по вышеуказанным маршрутам.

Дополнение

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой.

Противовоздушная оборона сбила 4 стратегические крылатые ракеты класса "воздух —земля" Х-101, выпущенные российскими оккупантами 15 июля по Днепру.

Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.

Напомним

Ранее сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.

В результате вражеского удара по Днепру погиб водитель автобуса. В целом известно о трех погибших и 15 раненых.

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