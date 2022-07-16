Через російський ракетний удар по Дніпру частина автобусів змінить схему руху

Деталі

Як зазначається, нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки і буде опублікована після обіду 16 липня.

Відповідно, тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.