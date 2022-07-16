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Через російський ракетний удар по Дніпру частина автобусів змінить схему руху

Через російський ракетний удар по Дніпру частина автобусів змінить схему руху

Київ • УНН

 • 113403 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В результаті російського ракетного удару по Дніпру вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпра.

Деталі

Як зазначається, нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки і буде опублікована після обіду 16 липня.

Відповідно, тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.

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