Из-за падения обломков в Подольском районе Киева загорелась крыша здания - КГВА

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"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован", - говорится в сообщении.

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В Киеве объявили воздушную тревогу, КГВА сообщила о работе ПВО.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.

Во время вражеской атаки произошло падение обломков в Подольском и Оболонском районах Киева.