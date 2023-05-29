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Из-за падения обломков в Подольском районе Киева загорелась крыша здания - КГВА

Из-за падения обломков в Подольском районе Киева загорелась крыша здания - КГВА

Киев • УНН

 • 576978 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате падения обломков в Подольском районе Киева во время вражеской атаки рф 29 мая произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован, пишет УНН со ссылкой на Telegram КМВА.

Цитата

"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве объявили воздушную тревогу, КГВА сообщила о работе ПВО.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.

Во время вражеской атаки произошло падение обломков в Подольском и Оболонском районах Киева.

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