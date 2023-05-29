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Через падіння уламків у Подільському районі Києва загорівся дах будівлі - КМВА

Через падіння уламків у Подільському районі Києва загорівся дах будівлі - КМВА

Київ • УНН

 • 576984 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Унаслідок падіння уламків в Подільському районі Києва під час ворожої атаки рф 29 травня сталося загорання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізовано, пише УНН з посиланням на Telegram КМВА.

Цитата

"В Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху двохповерхової будівлі. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Києві оголосили повітряну тривогу, КМВА повідомила про роботу ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.

Під час ворожої атаки сталося падіння уламків в Подільському та Оболонському районах Києва.

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