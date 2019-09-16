Из-за осквернения памятника жертвам Холокоста открыли два производства

Как указано, в воскресенье, 15 сентября, в полицию поступило сообщение от местных жителей о повреждении памятного знака жертвам Холокоста в этом селе.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

А также по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", что карается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом полиция обратилась к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщить об этом правоохранителям.

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