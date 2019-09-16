МЗС: винні у паплюженні пам'ятника жертвам Голокосту мають постати перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України закликали поліцію розслідувати паплюження пам'ятника жертвам Голокосту у Миколаївській області, вказавши, що підозрювані мають опинитися у суді. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрювані опинитися у суді. Євреї це історія і сьогодення України, відтак це злочин проти України її ворогів. Антисемітизм: ідеологія російської імперії та СССР", - написав Кислиця.
Після цього посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон у Twitter подякував українському дипломату за "рішуче засудження".
Нагадаємо, у Миколаївській області невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.
Посол Ізраїлю відреагував на паплюження пам'ятника жертвам Голокосту.