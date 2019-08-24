Посол Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності, закликавши продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. Відповідне відеопривітання поширило ізраїльське диппредставництво у Києві, передає УНН.
"Україно, це твій День народження. Хоча я не приніс тобі торт, зате прем'єр-міністр Ізраїлю отримав від вас надзвичайно теплий прийом. Ви чудові та добрі люди, давайте продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. З Днем Незалежності!" - вказав посол Йоель Ліон.
Нагадаємо, посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен українською мовою заявила, що Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому.
З нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.
Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.