Президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні наголосив, що Франція залишається поруч з Україною задля відновлення миру на сході країни, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
“Я вітаю Вашу ініціативність та рішучість, спрямовані на швидке отримання конкретного прогресу на користь населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. 3і свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату та в перемовинах з Росією”, — зазначив президент Франції.
“Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир”, — додав Еммануель Макрон.
Варто нагадати, що з нагоди 28-ї річниці Незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.