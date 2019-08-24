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Німеччина буде підтримувати Україну на шляху реформ - посол

Німеччина буде підтримувати Україну на шляху реформ - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому. Про це у відеопривітанні з Днем Незалежності України заявила посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен українською мовою, передає УНН

"Дорогі друзі, щиро вітаю Вас з Днем Незалежності! Україна близька моєму серцю, я повернулася сюди через чотири роки і була дуже рада бачити і відчувати зміни на краще. Вам дійсно є чим пишатися", - вказала посол Німеччини.

Вона наголосила, що зв'язки між Україною та Німеччиною дуже тісні.

"Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому. Бажаю вам миру, стабільності і процвітання", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, з нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.

Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.

Українські Національні Новини

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