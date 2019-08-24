Німеччина буде підтримувати Україну на шляху реформ - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому. Про це у відеопривітанні з Днем Незалежності України заявила посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен українською мовою, передає УНН.
"Дорогі друзі, щиро вітаю Вас з Днем Незалежності! Україна близька моєму серцю, я повернулася сюди через чотири роки і була дуже рада бачити і відчувати зміни на краще. Вам дійсно є чим пишатися", - вказала посол Німеччини.
Вона наголосила, що зв'язки між Україною та Німеччиною дуже тісні.
"Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому. Бажаю вам миру, стабільності і процвітання", - додала Фельдгузен.
Нагадаємо, з нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.
Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.