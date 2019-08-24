Германия будет поддерживать Украину на пути реформ - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Об этом в видеопоздравлении с Днем Независимости Украины заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен на украинском языке, передает УНН.
"Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днем Независимости! Украина близка моему сердцу, я вернулась сюда через четыре года и была очень рада видеть и чувствовать перемены к лучшему. Вам действительно есть чем гордиться", - указала посол Германии.
Она подчеркнула, что связи между Украиной и Германией очень тесные.
"Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем. Желаю вам мира, стабильности и процветания", - добавила Фельдгузен.
Напомним, по случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.
Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.