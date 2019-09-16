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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110549 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102412 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109531 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119356 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148117 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148537 просмотра

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МИД: виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом

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Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины призвали полицию расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, указав, что подозреваемые должны оказаться в суде. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм: идеология российской империи и СССР", - написал Кислица.

После этого посол Израиля в Киеве Йоэль Лион в Twitter поблагодарил украинского дипломата за "решительное осуждение".

Напомним, в Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста.

Украинские Национальные Новости

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