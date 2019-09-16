МИД: виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины призвали полицию расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, указав, что подозреваемые должны оказаться в суде. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм: идеология российской империи и СССР", - написал Кислица.
После этого посол Израиля в Киеве Йоэль Лион в Twitter поблагодарил украинского дипломата за "решительное осуждение".
Напомним, в Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.
Посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста.