МИД: виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом

"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм: идеология российской империи и СССР", - написал Кислица.

После этого посол Израиля в Киеве Йоэль Лион в Twitter поблагодарил украинского дипломата за "решительное осуждение".

Напомним, в Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста.