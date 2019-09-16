Посол Ізраїлю відреагував на осквернення пам'ятника жертвам Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон відреагував на осквернення пам'ятника жертвам Голокосту у Миколаївській області, закликавши український уряд притягнути винних до відповідальності. Про це дипломат написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті, без сумніву, я закликаю український уряд рішуче засудити цей злочин і негайно притягнути винних до відповідальності", - написав він.
Нагадаємо, у Миколаївській області невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.