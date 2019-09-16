Посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, призвав украинское правительство привлечь виновных к ответственности. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения, я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал он.
Напомним, в Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.