У Миколаївській області невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Миколаївщині вандали розмалювали свастиками пам’ятний знак жертвам Голокосту та лишили записку з антисемітським змістом. Про це в мережі Facebook повідомив голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський, передає УНН.
“У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам’ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка (ексміністр транспорту і зв’язку Євген Червоненко — ред) і мене. “Схаменіться, ж_ди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту”, — процитував Долинський.
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Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу український лідер Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму.