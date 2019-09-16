В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста

“В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой вспомнили Зеленского, Червоненко (эксминистр транспорта и связи Евгений Червоненко — ред) и меня. “Опомнитесь, ж_ды остановитесь, потому что продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту”, — процитировал Долинский.

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Напомним, во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху украинский лидер Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.