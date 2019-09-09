Австрійський проект переміг у конкурсі на кращий проект Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У столиці оголосили результати архітектурного конкурсу на кращий проект Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
“Автором кращого проекту стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) з ландшафтним архітектором Kieran Fraser Landscape Design. Саме вони побудують перший у Києві та Східній Європі меморіальний Центр трагедії Голокосту, розташований саме в тому місці, де сталися трагічні події 1941-1943 років”, — йдеться в повідомленні.
Концепція проекту побудована навколо центру експозиції, розташованої на глибині 20 метрів нижче рівня землі. Таке архітектурне рішення дозволить відвідувачам на собі відчути ту небезпеку і безпросвітність, які оточили жертв Голокосту під час трагічних подій.
“Майбутній центр Голокосту стане багатофункціональним музеєм, що об’єднає ландшафт місцевості і наявні меморіальні об’єкти в єдиний простір пам’яті”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що міська влада підписала з очільниками державних профільних структур Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.