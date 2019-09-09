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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105843 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112532 просмотра

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Австрийский проект победил в конкурсе на лучший проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Австрийский проект победил в конкурсе на лучший проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Киев  •  УНН

 • 14950 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В столице объявили результаты архитектурного конкурса на лучший проект Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

“Автором лучшего проекта стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design. Именно они построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр трагедии Холокоста, расположенный именно в том месте, где произошли трагические события 1941-1943 годов”, — говорится в сообщении.

Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, расположенной на глубине 20 метров ниже уровня земли. Такое архитектурное решение позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий.

“Будущий центр Холокоста станет многофункциональным музеем, который объединит ландшафт местности и имеющиеся мемориальные объекты в единое пространство памяти”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщал УНН, что городская власть подписала с руководителями государственных профильных структур Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.

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