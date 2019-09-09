Австрийский проект победил в конкурсе на лучший проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В столице объявили результаты архитектурного конкурса на лучший проект Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
“Автором лучшего проекта стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design. Именно они построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр трагедии Холокоста, расположенный именно в том месте, где произошли трагические события 1941-1943 годов”, — говорится в сообщении.
Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, расположенной на глубине 20 метров ниже уровня земли. Такое архитектурное решение позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий.
“Будущий центр Холокоста станет многофункциональным музеем, который объединит ландшафт местности и имеющиеся мемориальные объекты в единое пространство памяти”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщал УНН, что городская власть подписала с руководителями государственных профильных структур Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.