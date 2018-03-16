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Кличко підписав з очільниками держструктур меморандум про створення Меморіалу Голокосту “Бабин Яр”

Кличко підписав з очільниками держструктур меморандум про створення Меморіалу Голокосту “Бабин Яр”

Київ • УНН

 • 9487 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міська влада підписала з очільниками державних профільних структур Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Документ підписали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Євген Нищук, перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” Борис Глазунов та генеральний директор Благодійної організації "Благодійний фонд “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” Геннадій Вербиленко.

“Дуже добре, що сьогодні до роботи із створення Меморіального центру долучаються Міністерство культури та Міністерство освіти. Ми підписуємо Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва меморіального комплексу пам’яті про Голокост та трагедію у Бабиному Яру”, — відзначив Кличко та додав, що тільки об’єднавши зусилля всіх сторін, столиця зможе успішно втілити проект створення Меморіального центру.

“Ми маємо пам’ятати історію, робити висновки з помилок минулого, щоб вони більше не повторювалися. Ми повинні увічнити пам’ять про жертв нацистських злочинів проти людяності, коли людей знищували за національною, етнічною чи расовою приналежністю”, — відзначив мер.

Кличко зазначив, що питання створення у столиці Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” є одним із його ключових завдань на посаді мера. Та нагадав, що відповідні меморіали є, до прикладу, в Ізраїлі, Польщі, Німеччині, США.

“У всьому світі є меморіали жертвам Голокосту. А у Києві, де сталася ця трагедія, де було вбито багато людей різних національностей, десятиліттями не було зроблено нічого, щоб гідно вшанувати пам’ять про загиблих. І ми маємо виправити цю ситуацію”, — додав Кличко. Та наголосив, що спільним завданням підписантів меморандуму буде не лише зведення будівлі меморіалу, а й наповнення її змістом, аби донести до майбутніх поколінь правду і пам’ять про страшну світову трагедію.

“Меморіальний центр Голокосту „Бабин Яр“ в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І я, як мер Києва, докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. Переконаний, що до цього процесу мають долучатися якомога більше людей”, — наголосив міський голова.

Він зауважив, що на сьогодні робота над створенням меморіалу розпочалася, і до неї вже долучилися відомі українські та міжнародні благодійники, історики, освітяни, лідери громадянського суспільства. Меморіал стане символом увічнення пам’яті про тих, хто загинув у Бабиному Яру, і про тих, хто рятував людей від смерті — Праведників.

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