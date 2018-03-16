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Кличко подписал с руководителями госструктур меморандум о создании Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Кличко подписал с руководителями госструктур меморандум о создании Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Киев  •  УНН

 • 9486 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Городская власть подписала с руководителями государственных профильных структур Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Евгений Нищук, первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Борис Глазунов и генеральный директор Благотворительной организации "Благотворительный фонд" Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Геннадий Вербиленко.

"Очень хорошо, что сегодня к работе по созданию Мемориального центра приобщаются Министерство культуры и Министерство образования. Мы подписываем Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева мемориального комплекса памяти о Холокосте и трагедии в Бабьем Яру", - отметил Кличко и добавил, что только объединив усилия всех сторон, столица сможет успешно воплотить проект создания Мемориального центра.

"Мы должны помнить историю, делать выводы из ошибок прошлого, чтобы они больше не повторялись. Мы должны увековечить память о жертвах нацистских преступлений против человечности, когда людей уничтожали по национальной, этнической или расовой принадлежности", - отметил мэр.

Кличко отметил, что вопрос создания в столице Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является одним из его ключевых задач на посту мэра. И напомнил, что соответствующие мемориалы есть, к примеру, в Израиле, Польше, Германии, США.

"Во всем мире есть мемориалы жертвам Холокоста. А в Киеве, где произошла эта трагедия, где было убито много людей разных национальностей, десятилетиями не было сделано ничего, чтобы достойно почтить память погибших. И мы должны исправить эту ситуацию", - добавил Кличко. И отметил, что общей задачей подписантов меморандума будет не только возведение здания мемориала, но и наполнение ее содержанием, чтобы донести до будущих поколений правду и память о страшной мировой трагедии.

"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Убежден, что к этому процессу должны приобщиться как можно больше людей", - подчеркнул городской голова.

Он отметил, что на сегодня работа над созданием мемориала началась, и к ней уже присоединились известные украинские и международные благотворители, историки, педагоги, лидеры гражданского общества. Мемориал станет символом увековечения памяти о тех, кто погиб в Бабьем Яру, и о тех, кто спасал людей от смерти - Праведников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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