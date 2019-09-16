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Через осквернення пам'ятника жертвам Голокосту відкрили два провадження

Через осквернення пам'ятника жертвам Голокосту відкрили два провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як вказано, у неділю, 15 вересня, до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження пам’ятного знаку жертвам Голокосту у цьому селі.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України "Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни", що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

А також за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", що карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

При цьому поліція звернулася до громадян, які можуть володіти корисною для слідства інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомити про це правоохоронців.

Нагадаємо, у Миколаївській області невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.

Посол Ізраїлю відреагував на осквернення пам'ятника жертвам Голокосту.

У МЗС заявили, що винні у паплюженні пам'ятника жертвам Голокосту мають постати перед судом.

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