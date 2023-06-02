Из-за ночной атаки рф на Киевщину обломками были ранены 11-летний мальчик и пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В результате ночной атаки рф на Киевскую область, из-за падения обломков ракет и “шахедов”, были травмированы 11-летний мальчик и пожилой мужчина. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Цитата
“11-летний мальчик и пожилой мужчина были травмированы в результате ночной атаки рф на Киевщину. Агрессор совершил удар ракетами и беспилотниками” - заявил глава Киевской ОВА.
Детали
Также, в одном из районов области, в результате атаки оккупантов, частично повреждены хозяйственные помещения и забор частного имения. Кроме того, в области были обнаружены обломки "шахеда".
В одном из жилых домов, в результате российской агрессии, повреждены фасад и кровля, что привело к пожару. Пожар удалось оперативно локализовать, отметил Кравченко.
Дополнительно
Этой ночью враг использовал 15 крылатых ракет и 20 иранских ударных БПЛА "Shahed" для атак на Киев и область. Все воздушные цели были успешно уничтожены нашими защитниками.