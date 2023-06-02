Через нічну атаку рф на Київщину уламками були поранені 11-річний хлопчик та літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки рф на Київську область, через падіння уламків ракет та “шахедів”, були травмовані 11-річний хлопчик та літній чоловік. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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“11-річний хлопчик та літній чоловік були травмовані внаслідок нічної атаки рф на Київщину. Агресор здійснив удар ракетами та безпілотниками” - заявив очільник Київської ОВА.
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Також, в одному з районів області, внаслідок атаки окупантів, частково пошкоджено господарські приміщення та паркан приватного маєтку. Крім того, в області було виявлено уламки "шахеда".
У одному з житлових будинків, внаслідок російської агресії, пошкоджено фасад та покрівлю, що спричинило пожежу. Пожежу вдалося оперативно локалізувати, зазначив Кравченко.
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Цієї ночі ворог використав 15 крилатих ракет та 20 іранських ударних БПЛА "Shahed" для атак на Київ та область. Усі повітряні цілі були успішно знищені нашими захисниками.