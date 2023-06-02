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Через нічну атаку рф на Київщину уламками були поранені 11-річний хлопчик та літній чоловік

Через нічну атаку рф на Київщину уламками були поранені 11-річний хлопчик та літній чоловік

Київ • УНН

 • 376550 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки рф на Київську область, через падіння уламків ракет та “шахедів”, були травмовані 11-річний хлопчик та літній чоловік. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН

Цитата

“11-річний хлопчик та літній чоловік були травмовані внаслідок нічної атаки рф на Київщину. Агресор здійснив удар ракетами та безпілотниками” - заявив очільник Київської ОВА.

Деталі

Також, в одному з районів області, внаслідок атаки окупантів, частково пошкоджено господарські приміщення та паркан приватного маєтку. Крім того, в області було виявлено уламки "шахеда".

У одному з житлових будинків, внаслідок російської агресії, пошкоджено фасад та покрівлю, що спричинило пожежу. Пожежу вдалося оперативно локалізувати, зазначив Кравченко.

Додатково

Цієї ночі ворог використав 15 крилатих ракет та 20 іранських ударних БПЛА "Shahed" для атак на Київ та область. Усі повітряні цілі були успішно знищені нашими захисниками.

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