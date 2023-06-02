У небі над Україною вночі знищили усі 15 крилатих ракет та 21 "шахед"

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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131 близько 23:00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.

А вже близько 3:00, як повідомляється, крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. "Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - зазначив Залужний.

"Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО!" - наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Раніше речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що, за попередніми даними, уночі було знищено 15 ракет та 21 дрон.