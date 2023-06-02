В небе над Украиной ночью уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 "шахед"

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"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, противник атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 около 23:00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.

А уже около 3:00, как сообщается, крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. "Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", - отметил Залужный.

"Оккупанты не оставляют попыток терроризировать столицу Украины ударными дронами и ракетами. Очередная ночная атака завершилась неудачей для врага и очередным успехом украинской ПВО!" - отметили в Воздушных силах.

Напомним

Ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат сообщал, что, по предварительным данным, ночью было уничтожено 15 ракет и 21 дрон.