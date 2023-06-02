Ворог вночі запустив попередньо 15 ракет та 21 дрон - Ігнат

Цитата

"Поки що це 15 ракет та 21 БпЛА, за попередніми даними. Попередньо скажу, що летіли крилаті ракети з Каспію, це було глибоко вночі, близько 3-ї години. Дрони летіли з півдня. (...) Знову - Київ, Київщина. Попередньо, ще раз наголошую, всі цілі було збито", - сказав Ігнат.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.