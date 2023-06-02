Враг ночью запустил предварительно 15 ракет и 21 дрон - Игнат

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"Пока это 15 ракет и 21 БПЛА, по предварительным данным. Предварительно скажу, что летели крылатые ракеты с Каспия, это было глубокой ночью, около 3-х часов. Дроны летели с юга (...) Опять - Киев, Киевская область. Предварительно, еще раз подчеркиваю, все цели были сбиты", - сказал Игнат.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.