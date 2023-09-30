Из-за ночных обстрелов Укрзализныця задерживает ряд поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В результате ночных обстрелов Украины задерживается ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Речь идет о таких рейсах:
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- 351/352 Киев-Пас. — Кишинев +3:00
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- 77/78 Одесса — Ковель +2:44
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- 53/54 Перемышль — Киев-Пас. +1:57
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- 109/110 Херсон — Львов +1:26
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- 257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10
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- 259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10
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- 59/60 Чоп — Киев-Пас. +0:45
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- 357/358 Ворохта — Киев-Пас. +0:45
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- 105/106 Одесса — Киев-Пас. +0:41
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Как отметили в железнодорожнем ведомстве, сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем.
Добавим
В ночь на 30 сентября россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Винницкой области и Краматорске в Донецкой области. В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.