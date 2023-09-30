Через нічні обстріли Укрзалізниця затримує низку поїздів

Деталі

Йдеться про такі рейси:



351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00



77/78 Одеса — Ковель +2:44



53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57



109/110 Херсон — Львів +1:26



257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10



259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10



59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45



357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45



105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41



Як відзначили в Укрзалізниці, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.

Додамо

У ніч на 30 вересня росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунами на Вінниччині та Краматорську на Донеччині. У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури.