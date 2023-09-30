Через нічні обстріли Укрзалізниця затримує низку поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Деталі
Йдеться про такі рейси:
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- 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
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- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
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- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
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- 109/110 Херсон — Львів +1:26
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- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
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- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
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- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
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- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
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- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
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Як відзначили в Укрзалізниці, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.
Додамо
У ніч на 30 вересня росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунами на Вінниччині та Краматорську на Донеччині. У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури.