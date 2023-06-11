Из-за непогоды на Сумщине 30 населенных пунктов остались без света - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате ухудшения погодных условий произошли обрывы линий электропередач и срабатывания автоматики, что привело к аварийному отключению от электроснабжения на территории Сумской области. Около 30 населенных пунктов остались без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.
Детали
Всего обесточено 6446 абонентов в 30 населенных пунктах, из них 21 полностью и 9 частично:
-
- Роменский район: без света 6 населенных пунктов, 3851 абонент (с. Перекрестовка, Ливандовка, Колесниково, Голенково, Яковенково и частично г. Ромны);
-
- Недригайловская громада: частично 2 н.п., 19 абонентов (с. Мелешковка, с.Муховатое).
-
- Ахтырский район: 14 населенных пунктов, 1492 абонента (полностью: с. Садки, с. Всадки, с. Рассоховатое, с. Комаровка, с. Олешня, с. Лысое, с. Новое, с. Горяйстовка, с. Михайленково, с. Гай Мошенко, с. Буймеровка, частично: с. Довжик, с. Гринченково и пгт Чупаховка.
-
- Сумской район: Лебединская громада - 1 н.п., 10 абонентов (с. Перелесок).
-
- Белопольская громада - 6 н.п., 989 абонентов. Полностью отсутствует свет в с. Марковка, с. Супруновка, с. Терещенки, с. Верхосулка, частично в пгт Николаевка и г. Белополье.
-
- Шосткинский район: Шосткинская громада, 1 н.п., 85 абонентов, с. Свирж частично.
-
Напомним
На Львовщине в результате ливней подтопленными остаются 60 домохозяйств.
Столицу накрыл мощный ливень вчера. Киевляне делились в социальных сетях видео залитых водой улиц.