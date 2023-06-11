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Из-за непогоды на Сумщине 30 населенных пунктов остались без света - ОВА

Киев • УНН

 • 278425 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате ухудшения погодных условий произошли обрывы линий электропередач и срабатывания автоматики, что привело к аварийному отключению от электроснабжения на территории Сумской области. Около 30 населенных пунктов остались без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Из-за непогоды на Сумщине 30 населенных пунктов остались без света - ОВА

Детали 

 Всего обесточено 6446 абонентов в 30 населенных пунктах, из них 21 полностью и 9 частично:

  • Роменский район: без света 6 населенных пунктов, 3851 абонент (с. Перекрестовка, Ливандовка, Колесниково, Голенково, Яковенково и частично г. Ромны);
  • Недригайловская громада: частично 2 н.п., 19 абонентов (с. Мелешковка, с.Муховатое).
  • Ахтырский район: 14 населенных пунктов, 1492 абонента (полностью: с. Садки, с. Всадки, с. Рассоховатое, с. Комаровка, с. Олешня, с. Лысое, с. Новое, с. Горяйстовка, с. Михайленково, с. Гай Мошенко, с. Буймеровка, частично: с. Довжик, с. Гринченково и пгт Чупаховка. 
  • Сумской район: Лебединская громада - 1 н.п., 10 абонентов (с. Перелесок).
  • Белопольская громада - 6 н.п., 989 абонентов. Полностью отсутствует свет в с. Марковка, с. Супруновка, с. Терещенки, с. Верхосулка, частично в пгт Николаевка и г. Белополье.
  • Шосткинский район: Шосткинская громада, 1 н.п., 85 абонентов, с. Свирж частично.

Напомним 

На Львовщине в результате ливней подтопленными остаются 60 домохозяйств.

Столицу накрыл мощный ливень вчера. Киевляне делились в социальных сетях видео залитых водой улиц.

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