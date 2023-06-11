Из-за непогоды на Сумщине 30 населенных пунктов остались без света - ОВА

КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате ухудшения погодных условий произошли обрывы линий электропередач и срабатывания автоматики, что привело к аварийному отключению от электроснабжения на территории Сумской области. Около 30 населенных пунктов остались без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.