Через негоду на Сумщині 30 населених пунктів залишились без світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Унаслідок погіршення погодних умов сталися обриви ліній електропередач та спрацювання автоматики, що призвело до аварійного відключення від електропостачання на території Сумської області. Близько 30 населених пунктів залишились без світла. Про це інформує УНН з посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Усього знеструмлено 6446 абонентів в 30 населених пунктах, з них 21 повністю і 9 частково:
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- Роменський район: без світла 6 населених пунктів, 3851 абонент (с. Перехрестівка, Ливандівка, Колеснікове, Голенкове, Яковенкове та частково м. Ромни );
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- Недригайлівська громада: частково 2 н.п., 19 абонентів (с. Мелешківка, с. Мухувате).
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- Охтирський район: 14 населених пунктів, 1492 абоненти (повністю: с. Садки, с. Всадки, с. Розсохувате, с. Комарівка, с. Олешня, с. Лисе, с. Нове, с. Горяйстівка, с. Михайленкове, с. Гай Мошенко, с. Буймерівка, частково: с. Довжик, с. Грінченкове та смт Чупахівка.
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- Сумський район: Лебединська громада - 1 н.п., 10 абонентів (с. Перелісок).
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- Білопільська громада - 6 н.п., 989 абонентів. Повністю відсутнє світло у с. Марківка, с. Супрунівка, с. Терещенки, с.Верхосулка, частково у смт Миколаївка та м. Білопілля.
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- Шосткинський район: Шосткинська громада, 1 н.п., 85 абонентів, с. Свірж частково.
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