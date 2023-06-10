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Негода на Львівщині: рівень води не падає, підтоплено 60 домогосподарств

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На Львівщині унаслідок злив підтопленими залишаються 60 домогосподарств. Рівень води не падає, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козинський, пише УНН.

Негода на Львівщині: рівень води не падає, підтоплено 60 домогосподарств

Деталі 

З гори Тустань евакуйовували дітей – учасників змагань з туризму. Їх тимчасово розмістили в одному з місцевих народних домів.

У Східницькій громаді підтоплені понад 60 домогосподарств, мешканців тимчасово переселяють в межах громади. Рівень води наразі не зменшується.

Пошкоджені 2 мости у Східниці. Сталося просідання дороги в зв'язку з підмиванням. Там є загроза обвалу. Знесло газову трубу середнього тиску. 

По всій протяжності річки Східничанка розмиті береги.

На місці працюють дорожники, які прибирають з проїжджої частини повалені дерева, нанесений ґрунт. Також залучені понад 90 фахівців ДСНС. 

Доповнення 

Зі Східниці у сторону Верхнього Синьовидного проїзду немає через руйнування дороги комунальної власності в Східниці. 

Також повністю зруйнований міст на дорозі комунальної власності через річку Східничанка у Східницькій громаді. Проїзд зі сторони Нового Кропивника наразі відсутній.

Проїзд ускладнений на двох автомобільних дорогах загального користування місцевого значення О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці – Східниця, та О141902 Турка – Східниця, на ділянці с. Новий Кропивник – смт. Східниця. 

Нагадаємо 

У Львівській області через негоду піднявся рівень води в річці Східничанка - десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст.

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