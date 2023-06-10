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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Непогода на Львовщине: уровень воды не падает, подтоплено 60 домохозяйств

Киев • УНН

 • 349354 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На Львовщине в результате ливней подтопленными остаются 60 домохозяйств. Уровень воды не падает, об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.

Непогода на Львовщине: уровень воды не падает, подтоплено 60 домохозяйств

Детали 

С горы Тустань эвакуировали детей – участников соревнований по туризму. Их временно разместили в одном из местных народных домов.

В Сходницкой общине подтоплены более 60 домохозяйств, жителей временно переселяют в пределах общины. Уровень воды пока не уменьшается.

Повреждены 2 моста в Сходнице. Произошло проседание дороги в связи с подмыванием. Там есть угроза обвала. Снесло газовую трубу среднего давления. 

По всей протяженности реки Сходничанка размыты берега.

На месте работают дорожники, которые убирают с проезжей части поваленные деревья, нанесенный грунт. Также привлечены более 90 специалистов ГСЧС. 

Дополнение 

Из Сходницы в сторону Верхнего Синевидного проезда нет из-за разрушения дороги коммунальной собственности в Сходнице. 

Также полностью разрушен мост на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходницкой общине. Проезд со стороны Нового Кропивника пока отсутствует.

Проезд затруднен на двух автомобильных дорогах общего пользования местного значения О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница, и О141902 Турка – Сходница, на участке с. Новый Кропивник – пгт. 

Напомним 

Во Львовской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Сходничанка - десятки домохозяйств подтоплены, частично обвалился мост.

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