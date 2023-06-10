Непогода на Львовщине: уровень воды не падает, подтоплено 60 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На Львовщине в результате ливней подтопленными остаются 60 домохозяйств. Уровень воды не падает, об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.
Детали
С горы Тустань эвакуировали детей – участников соревнований по туризму. Их временно разместили в одном из местных народных домов.
В Сходницкой общине подтоплены более 60 домохозяйств, жителей временно переселяют в пределах общины. Уровень воды пока не уменьшается.
Повреждены 2 моста в Сходнице. Произошло проседание дороги в связи с подмыванием. Там есть угроза обвала. Снесло газовую трубу среднего давления.
По всей протяженности реки Сходничанка размыты берега.
На месте работают дорожники, которые убирают с проезжей части поваленные деревья, нанесенный грунт. Также привлечены более 90 специалистов ГСЧС.
Дополнение
Из Сходницы в сторону Верхнего Синевидного проезда нет из-за разрушения дороги коммунальной собственности в Сходнице.
Также полностью разрушен мост на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка в Сходницкой общине. Проезд со стороны Нового Кропивника пока отсутствует.
Проезд затруднен на двух автомобильных дорогах общего пользования местного значения О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница, и О141902 Турка – Сходница, на участке с. Новый Кропивник – пгт.
Напомним
Во Львовской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Сходничанка - десятки домохозяйств подтоплены, частично обвалился мост.