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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Негода на Львівщині: десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст

Київ • УНН

 • 293784 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львівській області через негоду піднявся рівень води в річці Східничанка - десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Негода на Львівщині: десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст

Деталі

За словами Козицького, внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району. Задіяні всі екстрені служби.

"У селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", - додав Козицький.

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