Негода на Львівщині: десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львівській області через негоду піднявся рівень води в річці Східничанка - десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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За словами Козицького, внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району. Задіяні всі екстрені служби.
"У селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", - додав Козицький.
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