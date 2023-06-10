Непогода на Львовщине: десятки домохозяйств подтоплены, частично обвалился мост
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львовской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Сходничанка - десятки домохозяйств подтоплены, частично обвалился мост. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
Детали
По словам Козицкого, в результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района. Задействованы все экстренные службы.
"В селе Урич Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села", - добавил Козицкий.
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