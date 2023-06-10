Київ накрила потужна злива: залило вулиці і магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Столицю накрила потужна злива. Кияни діляться у соціальних мережах відео залитих водою вулиць, передає УНН.
Деталі
Близько 16:00 у столиці розпочалась злива. Користувачі повідомляють, що у деяких районах міста навіть випав град. Злива була настільки потужна, що затопила низку вулиць і навіть один із супермаркетів.
Додамо
Патрульна поліція у свою чергу дала низку порад водіям для безпечного руху під час дощу:
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- не забувайте користуватись пасками безпеки;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та не здійснюєте різких маневрів;
- не перевищуйте швидкість;
- пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.
"Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи", - додали у патрульній поліції.