Киев накрыл мощный ливень: залило улицы и магазины

Детали

Около 16:00 в столице начался ливень. Пользователи сообщают, что в некоторых районах города даже выпал град. Ливень был настолько мощный, что затопил ряд улиц и даже один из супермаркетов.

Добавим

Патрульная полиция в свою очередь дала ряд советов водителям для безопасного движения во время дождя:

- двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

- не забывайте пользоваться ремнями безопасности;

- соблюдайте безопасную дистанцию и не совершайте резких маневров;

- не превышайте скорость;

- помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

"Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - добавили в патрульной полиции.