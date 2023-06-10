Киев накрыл мощный ливень: залило улицы и магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Столицу накрыл мощный ливень. Киевляне делятся в социальных сетях видео залитых водой улиц, передает УНН.
Детали
Около 16:00 в столице начался ливень. Пользователи сообщают, что в некоторых районах города даже выпал град. Ливень был настолько мощный, что затопил ряд улиц и даже один из супермаркетов.
Добавим
Патрульная полиция в свою очередь дала ряд советов водителям для безопасного движения во время дождя:
- двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- не забывайте пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдайте безопасную дистанцию и не совершайте резких маневров;
- не превышайте скорость;
- помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
"Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - добавили в патрульной полиции.